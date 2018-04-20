Тренер Фёдора Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Миром

Питер Тайссе, тренер бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, рассказал, как проходит подготовка россиянина к поединку с американцем Фрэнком Миром.

«Если смотреть статистику, Мир выиграл 50% своих боёв сдачей противника, а сам никогда не сдавался. Он является опасным бойцом с хорошей техникой в «партере». Поэтому значительная часть тренировок Фёдора была акцентирована на бое в «партере», — приводит слова Тайссе официальная страница команды Емельяненко в Instagram.

Он отметил, что на тренировках отрабатывались как атакующие, так и оборонительные аспекты, а также проводился анализ боя американца.

«Мы провели очень много спаррингов. У Фёдора был очень хороший тренировочный лагерь, который начался в России и закончился в Нидерландах. Фрэнк Мир — сильный боец, 28 апреля будет интересная битва», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что воспаление коленного сустава не мешает Емельяненко готовиться к бою с Миром.