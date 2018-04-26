Боец Мир рассказал о слабых сторонах своего будущего соперника Фёдора Емельяненко

Боец смешанного стиля американец Фрэнк Мир поделился мнением о слабых сторонах своего предстоящего соперника россиянина Фёдора Емельяненко.

«Емельяненко быстр, но я похудел и теперь могу быть таким же быстрым. Фёдор мал для «клетки» и не умеет её использовать, и мне кажется, что он не входит даже в топ-5 бойцов в «клетке», — приводит слова Мира ММА Junkie.

Он отметил, что всегда хотел сразиться с Емельяненко, так как тот является легендой и одним из лучших среди тяжеловесов.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Миром.