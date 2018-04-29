«Последний Император вернулся»: как в мире отреагировали на победу Емельяненко в Bellator

Фёдор Емельяненко принимает поздравления с победой над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator. Большинство бойцов и тренеров восхищаются молниеносной реакцией Последнего Императора, а некоторые удивляются, что ему удалось набрать такую хорошую форму. Теперь россиянин продолжит борьбу за титул чемпиона Bellator и встретится с американцем Чейлом Сонненом, который уже прокомментировал поединок будущего соперника.

Первым на молниеносную победу Фёдора Емельяненко над Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator отреагировал будущий соперник россиянина Чейл Соннен. 41-летний американец пригрозил Последнему Императору, что их поединок тоже пройдёт быстро, но завершится с другим результатом.

«Если Фёдору не помогут судьи или ещё кто, он потонет в два раза быстрее, чем камень, брошенный в воду. Уверяю тебя, Фёдор, наш бой продлится недолго», — заявил Соннен.

В ответ Емельяненко пожелал сопернику хорошо подготовиться и не стал прогнозировать исход их боя, который запланирован на сентябрь.

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«Радуюсь, как и все, кто за меня болел, кто молился за меня. Желаю хорошей подготовки Чейлу, а там уже как Бог даст», — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ».

Спортивное сообщество с воодушевлением восприняло победу Емельяненко, которую ожидали немногие. Об этом, например, рассказал бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

«Признаться, не ожидал, что Фёдор так быстро победит. Тем приятнее было видеть, как всё получилось. Не совсем понимаю, зачем Мир летел на Фёдора с ударами. Тем самым он фактически подарил Емельяненко дополнительную возможность воспользоваться преимуществом в скорости. Вначале было тревожно, когда Мир попал в первой атаке. Сразу вспомнил бой Фёдора с Мэттом Митрионом. Но потом успокоился, когда увидел, что Фёдор быстро поднялся и восстановился», — цитирует бойца «Чемпионат».

Шлеменко признался, что остался под впечатлением от броска Фёдора у сетки в одном из эпизодов.

«Это чистое самбо. Надеюсь, подобные приёмы вернутся в арсенал Емельяненко. Это очень помогало ему раньше и хорошо сработало в одном эпизоде сегодня. Наш боец — фаворит в схватке с Сонненом. Конечно, это бой, и тут может случиться всё что угодно. Но надо понимать, что Соннен — борец, и при этом он меньше Фёдора. Значит, в единственном своём сильном аспекте Соннен не будет иметь преимущества, а в «ударке» Емельяненко гораздо сильнее», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Другой бывший чемпион Bellator, Александр Волков, заявил, что, напротив, ожидал быстрого окончания поединка.

«Это тяжёлый вес, и поединки здесь, бывает, заканчиваются ещё быстрее, чем у Фёдора. С самого начала был взят очень высокий темп и Фёдором, и Фрэнком. Они начали поединок с обмена ударами, и это вполне логично привело к тому, что бой закончился в первом раунде, потому что у обоих спортсменов удары очень тяжёлые. В тяжёлом весе вообще удары такие, что лишний раз лучше не пропускать. Поэтому окончание было закономерное, и Фёдор в этом обмене выглядел, конечно, лучше», — сказал Волков «Спорт-Экспрессу».

Президент Всемирной ассоциации ММА Вадим Финкельштейн рассказал, что в бою с Миром Емельяненко был похож на себя во время расцвета своей карьеры.

«Сегодня я узнал Фёдора. Этот тот Фёдор, что и раньше. Он воспользовался преимуществом в скорости и отлично попал навстречу. Не показалось ли, что Фрэнк Мир был так себе? Это тяжёлый вес, тут всё порой решает одно точное попадание», — сказал бывший менеджер Емельяненко.

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил сожаление, что поединок в Чикаго не продлился долго — Емельяненко хватило меньше минуты, чтобы одержать победу.

«Ждал, что будет больше борьбы, но Фёдор провёл бой безупречно, без ошибок. Было видно, что перед поединком у Мира был план, но, когда он вышел в клетку, стало понятно, что все планы стёрты. Он не знал, что делать, кроме как занять центр клетки и идти вперёд. Потом я увидел, что Мир начал сближаться и опустил руки. Фёдор воспользовался этим, он провалил Мира сайд-степом и пробил снизу сбоку. У американца не было сил, чтобы подняться и защищаться. Каждый, кто участвует в Гран-при, опасен. Соннен — стабильный и качественный спортсмен, у него не было молниеносных взлётов, но он стабильно шёл по карьере. Его главная опасность в том, что он очень опытный», — сказал Габдуллин ТАСС.

В то же время российский боец Алексей Олейник отметил, что не сомневался в быстром триумфе Емельяненко.

«Поздравляю Фёдора и Россию с победой! Я не удивлён таким исходом. Я предполагал, что бой будет столько длиться. Миру не нужно было работать в стойке, а стоило пытаться клинчевать, а Фёдору, естественно, не нужно было лезть с американцем в борьбу. И кто-то должен был выиграть своей сильной стороной, что сделал Фёдор. Если по Миру попадать, то он начинает немного мешкаться, опускать голову и идти не в мастерский клинч», — сказал Олейник РИА Новости.

Отдали должное Емельяненко и иностранные спортсмены. Его поздравили с победой бойцы смешанных единоборств Роан Карнейро и Патрики Фрэйре.

«Последний Император вернулся. Поздравляю, Фёдор!» — написал Карнейро в Twitter.

«Я хочу состариться так же, как Фёдор. 41 год, а он до сих пор избивает всех!» — отметил Фрэйре.

I wanna grow old like Fedor. 41 years old and still knocking people out! #bellator198 — Patricky Freire (@PatrickyPitbull) 29 апреля 2018 г.

Также с поздравлениями к Фёдору обратился его брат Александр Емельяненко, с которым у Последнего Императора недавно произошёл конфликт.