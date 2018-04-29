Бой между Емельяненко и Соннером на турнире Bellator запланирован на сентябрь
Полуфинальный поединок между российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом в рамках турнира Bellator запланирован на сентябрь.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
«Планируется, что бой пройдёт в сентябре», — заявил собеседник агентства.
На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений, Емельяненко 37 раз праздновал успех в 43 боях.
Ранее Емельяненко прокомментировал победу над Миром на турнире Bellator.
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