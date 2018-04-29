В нокаут за 51 секунду: Емельяненко одержал победу над Миром в турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал досрочную победу над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. 41-летний спортсмен выиграл поединок за 51 секунду, послав соперника в нокаут в стойке. Следующий бой в гонке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе Последний Император проведёт с американцем Челом Сонненом.

Поединок с Фрэнком Миром был для Фёдора Емельяненко очень важен, поскольку, возможно, он определяет дальнейшую карьеру российского бойца. Победа в четвертьфинале Гран-при Bellator позволяет Емельяненко всерьёз рассчитывать на чемпионский пояс в тяжёлом весе, который ранее принадлежал Виталию Минакову. По крайней мере, первый шаг к титулу уже сделан.

Если бы 41-летний боец потерпел поражение, на его амбициях можно было бы поставить крест. В июне 2017 года Емельяненко оказался слабее Мэтта Митриона, что можно было списать на возраст. Но сам Последний Император с таким утверждением не согласен, иначе не стал бы вновь заявляться в Bellator, чтобы в перспективе взять реванш у американского спортсмена — тот тоже выступает в Гран-при, но в другой части турнирной сетки.

Многое поставил на карту и Мир. За бывшим чемпионом UFC, пережившим тяжёлую автомобильную аварию, тянется шлейф поражений — в последних восьми боях он проигрывал шесть раз. При этом последнюю неудачу он потерпел более двух лет назад — Мир проиграл Майку Ханту на турнире UFC в Австралии и завершил карьеру в сильнейшем промоушене мира.

Поединок между Емельяненко и Миром проходил в рамках турнира Bellator 198 в Чикаго и являлся главным боем вечера. Российский боец приехал в США после тренировочного сбора в Голландии, и по прилёте его ждал неприятный сюрприз. В гостинице Последнего Императора встретили агенты ФБР. Первоначально СМИ сообщали, что Емельяненко допросили в его номере. Позднее появилась информация, что на вопросы представителей правоохранительных органов ответил агент бойца.

Ни команда спортсмена, ни ФБР не стали уточнять, почему к Емельяненко проявили интерес правоохранительные органы. Известно, что сейчас в США идёт расследование в отношении бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна по делу о мошенничестве. В прошлом Коэну принадлежал промоушен Affliction, за который Емельяненко выступал в 2008—2009 годах.

Впрочем, этот инцидент не повлиял на подготовку Емельяненко к бою. Он уверенно вступил в клетку «Оллстейт Арены», и после сигнала рефери Майка Белтрана поединок стартовал.

Мир начал с джебов, и стало понятно, что он хочет решить все вопросы в стойке. После короткой разведки американец нанёс несколько значительных ударов. Емельяненко пошатнулся, упал возле сетки, но молниеносно поднялся и заблокировал соперника, а следом блестяще контратаковал. Мир повалился на настил. Если ещё секунду назад казалось, что Последний Император попал в безвыходное положение, то теперь в проигрыше был его соперник.

Емельяненко пошёл вперёд и начал избивать Мира коленями. Тот смог ответить на это лишь вялыми взмахами рук. Россиянин увидел, что ему удалось сломить оппонента. Он нанёс удары в голову и повалил Мира. Белтран вмешался, и через 51 секунду после гонга бой был остановлен. Емельяненко одержал победу нокаутом. Поединок получился коротким, но необычайно зрелищным.

Add one more legend to the ledger of "The Last Emperor." Fedor Emelianenko finishes Frank Mir in the first! #Bellator198pic.twitter.com/E16dn3dwJ1 — Kyle Johnson (@KidNobuhiko) 29 апреля 2018 г.

Емельяненко поспешил успокоить болельщиков, что Мир не успел нанести ему каких-либо повреждений.

«Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанёс ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Разбил немного», — сказал победитель боя.

С комментаторской трибуны за боем наблюдал Чел Соннен — следующий соперник Последнего Императора по полуфиналу Гран-при Bellator. Он сразу спустился в клетку и устроил с Емельяненко дуэль взглядов. Было видно, что Соннен удивлён результатом схватки, но он всё же выдержал этот обязательный бойцовский ритуал и приобнял россиянина.

«Единственное, что я ненавижу больше, чем находиться в Чикаго, — это быть в этой клетке с тобой (спортсмен имел в виду Емельяненко. — RT). Уверяю, следующий бой не продлится долго», — сказал Соннен в эфире «Матч ТВ».

Поединок Фёдора Емельяненко и Чела Соннена должен состояться в сентябре. На счету 41-летнего американца 30 побед и 15 поражений.

Карьера Емельяненко продолжается, и его многочисленных поклонников ждёт ещё один бой. Только теперь именно российский спортсмен будет фаворитом противостояния.