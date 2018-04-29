В нокаут за 51 секунду: Емельяненко одержал победу над Миром в турнире Bellator

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Владимир Зайвый
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко одержал досрочную победу над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. 41-летний спортсмен выиграл поединок за 51 секунду, послав соперника в нокаут в стойке. Следующий бой в гонке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе Последний Император проведёт с американцем Челом Сонненом.
Емельяненко одержал победу нокаутом над Миром в турнире Bellator
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Поединок с Фрэнком Миром был для Фёдора Емельяненко очень важен, поскольку, возможно, он определяет дальнейшую карьеру российского бойца. Победа в четвертьфинале Гран-при Bellator позволяет Емельяненко всерьёз рассчитывать на чемпионский пояс в тяжёлом весе, который ранее принадлежал Виталию Минакову. По крайней мере, первый шаг к титулу уже сделан. 

Если бы 41-летний боец потерпел поражение, на его амбициях можно было бы поставить крест. В июне 2017 года Емельяненко оказался слабее Мэтта Митриона, что можно было списать на возраст. Но сам Последний Император с таким утверждением не согласен, иначе не стал бы вновь заявляться в Bellator, чтобы в перспективе взять реванш у американского спортсмена — тот тоже выступает в Гран-при, но в другой части турнирной сетки.

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Многое поставил на карту и Мир. За бывшим чемпионом UFC, пережившим тяжёлую автомобильную аварию, тянется шлейф поражений — в последних восьми боях он проигрывал шесть раз. При этом последнюю неудачу он потерпел более двух лет назад — Мир проиграл Майку Ханту на турнире UFC в Австралии и завершил карьеру в сильнейшем промоушене мира.

Поединок между Емельяненко и Миром проходил в рамках турнира Bellator 198 в Чикаго и являлся главным боем вечера. Российский боец приехал в США после тренировочного сбора в Голландии, и по прилёте его ждал неприятный сюрприз. В гостинице Последнего Императора встретили агенты ФБР. Первоначально СМИ сообщали, что Емельяненко допросили в его номере. Позднее появилась информация, что на вопросы представителей правоохранительных органов ответил агент бойца.

Ни команда спортсмена, ни ФБР не стали уточнять, почему к Емельяненко проявили интерес правоохранительные органы. Известно, что сейчас в США идёт расследование в отношении бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна по делу о мошенничестве. В прошлом Коэну принадлежал промоушен Affliction, за который Емельяненко выступал в 2008—2009 годах. 

Впрочем, этот инцидент не повлиял на подготовку Емельяненко к бою. Он уверенно вступил в клетку «Оллстейт Арены», и после сигнала рефери Майка Белтрана поединок стартовал.

Мир начал с джебов, и стало понятно, что он хочет решить все вопросы в стойке. После короткой разведки американец нанёс несколько значительных ударов. Емельяненко пошатнулся, упал возле сетки, но молниеносно поднялся и заблокировал соперника, а следом блестяще контратаковал. Мир повалился на настил. Если ещё секунду назад казалось, что Последний Император попал в безвыходное положение, то теперь в проигрыше был его соперник. 

Емельяненко пошёл вперёд и начал избивать Мира коленями. Тот смог ответить на это лишь вялыми взмахами рук. Россиянин увидел, что ему удалось сломить оппонента. Он нанёс удары в голову и повалил Мира. Белтран вмешался, и через 51 секунду после гонга бой был остановлен. Емельяненко одержал победу нокаутом. Поединок получился коротким, но необычайно зрелищным.

Емельяненко поспешил успокоить болельщиков, что Мир не успел нанести ему каких-либо повреждений.

«Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанёс ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Разбил немного», — сказал победитель боя.

С комментаторской трибуны за боем наблюдал Чел Соннен — следующий соперник Последнего Императора по полуфиналу Гран-при Bellator. Он сразу спустился в клетку и устроил с Емельяненко дуэль взглядов. Было видно, что Соннен удивлён результатом схватки, но он всё же выдержал этот обязательный бойцовский ритуал и приобнял россиянина. 

«Единственное, что я ненавижу больше, чем находиться в Чикаго, — это быть в этой клетке с тобой (спортсмен имел в виду Емельяненко. — RT). Уверяю, следующий бой не продлится долго», — сказал Соннен в эфире «Матч ТВ».

Поединок Фёдора Емельяненко и Чела Соннена должен состояться в сентябре. На счету 41-летнего американца 30 побед и 15 поражений.

Карьера Емельяненко продолжается, и его многочисленных поклонников ждёт ещё один бой. Только теперь именно российский спортсмен будет фаворитом противостояния.

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