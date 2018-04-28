СМИ: Агенты ФБР допросили Фёдора Емельяненко

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Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с российским бойцом Фёдором Емельяненко за несколько дней до поединка с Фрэнком Миром на турнире Bellator 198 в Чикаго.

Как сообщает The Telegraph, россиянин может быть свидетелем по делу адвоката американского президента Майкла Коэна — главы компании Affliction Entertainment, которая организовывала бои без правил.

Отмечается, что Емельяненко подписывал через эту организацию контракт на проведение поединка с Джошем Барнеттом, который не состоялся из-за положительной допинг-пробы американца.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался легче Мира в преддверии боя на турнире Bellator 198.

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