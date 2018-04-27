Фёдор Емельяненко оказался легче Мира в преддверии боя на турнире Bellator 198

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко и американец Фрэнк Мир прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире Bellator 198.

Как сообщает MMA Junkie, Емельяненко показал вес 108,8 кг, в то время как Мир — 118,6 кг.

Бой между Емельяненко и Миром состоится 28 апреля в Чикаго в рамках четвертьфинала турнира Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжёлом весе.

Ранее Мир рассказал о слабых сторонах своего будущего соперника Фёдора Емельяненко.