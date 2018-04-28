«Готов драться за пояс хоть завтра»: боец Магомедшарипов — о поединках в США, турнире UFC в Москве и травмах

Российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова считают восходящей звездой UFC. Он провёл три поединка в полулёгком весе и одержал победы в каждом из них. 27-летний спортсмен рассказал в интервью RT, почему хочет выступить на турнире UFC в Москве, в чём различие между боями в России и в США, а также с кем из бойцов он ни в коем случае не выйдет на ринг.

— Вы одержали третью победу в UFC. Со стороны показалось, что она далась вам тяжелее, нежели две предыдущие. Так ли это?

— Концовка тяжёлой получилась. Все соперники были сильными, но Кайл Бочняк отличался особым характером и выносливостью. Я рассчитывал, что у нас будет три раунда, так как смотрел его бои, и все они заканчивались решением судей.

— Повлияла ли травма на ход боя?

— Да, конечно. Боли не чувствовал, но травмированный палец мешал зажимать кулак, я не мог наносить удары справа, приходилось работать слева.

— Изначально все боялись, что это перелом…

— Перелома не было, но мы узнали об этом уже после боя, так как комиссии нельзя было сообщать о травме, из-за этого они могут снять с поединка, не спрашивая мнения спортсмена. Но обследование в Лас-Вегасе показало, что у меня растяжение связок, поэтому через две недели уже можно было полноценно тренироваться.

Боец Магомедшарипов о поединках в США, турнире UFC в Москве и травмах

— Когда планируете вернуться?

— Я подписал новый контракт на четыре боя. Сумму не буду называть, но условия улучшились. А вернуться хочу в сентябре, если в Москве будет турнир UFC и если Яир Родригес согласится принять вызов. Если нет, то буду выступать на крупных турнирах в США.

— Кто из российских спортсменов может принять участие в турнире в Москве?

— Я слышал, что Рустам Хабилов и Зубайра Тухугов могут выступить в Москве. Магомед Бибулатов получил травму спины, если он до этого времени восстановится, то также выйдет на ринг.

— Успеет ли Тухугов принять участие, ведь его дисквалификация заканчивается как раз в сентябре?

— Насколько я понимаю, UFC ещё не определила точно, в каком месяце пройдёт турнир в Москве. Это может быть сентябрь, а может быть и октябрь. Поэтому если он успеет, то выступит в Москве.

— Вы проходили обследование в UFC Performance Institute. Каковы ваши впечатления?

— Условия для тренировок очень хорошие, врачи и тренеры мне очень понравились. Есть разные зоны для кросс-фита, для спарринга, для бокса.

— Наверное, после трёх побед болельщики стали больше уделять вам внимания, пресса чаще обращается за интервью. Как чувствуете себя в новой роли?

— Я не очень люблю подобное внимание, никогда за ним не гонялся. Но приходится привыкать, потому что это моя работа, без этого никак. Пока был на обследовании, несколько раз приходили из UFC, звали на интервью.

— А что касается болельщиков, вы готовы, что у вас будет такое же положение, как у Хабиба Нурмагомедова?

— Да, я уже начал замечать, что болельщики больше пишут, больше внимания уделяют, особенно после третьего боя. Но ко всему привыкаешь, я готов к этому.

— В UFC немаловажной составляющей является английский язык. Насколько хорошо вы его знаете?

— С английским, честно говоря, плохо. В США я в основном провожу время со своими друзьями и спарринг-партнёрами из России, и мы общаемся на русском. А когда случается так, что я остаюсь один в Америке, сразу появляется прогресс.

— У вас в Instagram фото с чемпионским поясом Хабиба. Что чувствовали, когда держали его в руках?

— Я был чемпионом лиги АСВ, так что держать чемпионский пояс мне не в новинку. Другое дело, что это пояс самой лучшей и престижной ММА организации в мире, который к тому же в этот вечер завоевал мой брат и земляк Хабиб Нурмагомедов. Надеюсь, что когда-нибудь и у меня будет такой же.

— Почувствовали разницу между боями в ACB и UFC?

— Честно говоря, никакой разницы нет. Такие же бойцы, такая же подготовка. Больше зрителей и внимания, разница только в этом.

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— В недавнем интервью Александр Шлеменко заявил, что российские бойцы в UFC порой показывают даже более классные бои, чем в России. И этот факт доказывает, что внутри самой страны тоже очень большая конкуренция. Вы согласны, что у нас действительно сейчас достаточно высокий уровень?

— Конечно, у нас уровень растёт с каждым годом, бойцы развиваются, за турнирами становится интереснее наблюдать.

— Чемпионский пояс UFC — ваша главная цель на ближайшее будущее?

— Конечно, главное, чтобы мне дали провести ещё два-три поединка с топовыми бойцами.

— Если бы прямо сейчас вам предложили провести бой с Максом Холлоуэем за пояс, согласились бы?

— Конечно, я всегда готов. Хоть завтра.

— А кто ещё, кроме Холлоуэя, на данный момент может забрать пояс UFC?

— Брайан Ортега, например, очень сильный боец.

— Вы тренируетесь вместе с Фрэнки Эдгаром. Если с ним предложат бой, согласитесь?

— Нет. Я его уважаю как старшего брата, мы очень давно знакомы и тренируемся вместе, помогаем друг другу. Даже если мне предложат бой за пояс против Фрэнки, я откажусь.

— Вы озвучили желание подраться с Яиром Родригесом. С чем связан этот выбор?

— Многие хотят увидеть этот бой, потому что у нас с ним похожие стили. Это был бы интересный поединок, он находился на седьмой строчке в рейтингах, сейчас на одиннадцатой. Хотя мне без разницы, я могу подраться с любым из топ-10.