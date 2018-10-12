В ожидании полной дисквалификации: Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от участия в поединках на десять дней

Бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор отстранены от поединков на десять дней из-за событий, развернувшихся после их боя на турнире UFC в Лас-Вегасе. 24 октября Атлетическая комиссия штата Невада рассмотрит вопрос об их пожизненной дисквалификации. В то же время Нурмагомедов продолжает принимать поздравления с победой и даже получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова новый автомобиль.

Спустя пять дней после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора последовала первая реакция со стороны Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) на события, которые развернулись на арене T-Mobile после поединка. Между спортсменами, их спарринг-партнёрами и тренерами завязалась потасовка, в которую пришлось вмешиваться полиции. Трое членов команды Нурмагомедова были задержаны, но их тут же отпустили.

NSAC пообещала разобраться в данном инциденте и определить, должны ли недавние противники понести какое-либо наказание. Комиссия обладает полномочиями запретить бойцам смешанных единоборств выступать на территории штата Невада на любой срок, и именно этого сейчас опасаются болельщики и спортсмены.

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Пока что вердикт в отношении Нурмагомедова и Макгрегора достаточно мягок. Они оба временно отстранены на десять дней, этот срок отсчитывается с 15 октября. С учётом того, что спортсмены всё равно не собираются в ближайшее время выходить на ринг, а ирландец уже отстранён от поединков на месяц по медицинским показателям, это не очень суровая мера.

Но к тому моменту, когда отстранение будет подходить к концу, NSAC завершит своё расследование и 24 октября проведёт ещё одно заседание. На повестке будет стоять серьёзный вопрос — дисквалифицировать ли Нурмагомедова и Макгрегора пожизненно или нет.

Стоит отметить, что решение комиссии будет распространяться только на территорию Невады, в других штатах бойцы смогут выступать дальше. Однако Лас-Вегас является местом проведения самых прибыльных турниров UFC, и запрет выступать там серьёзно повлияет на дальнейшие карьеры нынешнего чемпиона и недавнего претендента. Их поединок на UFC 229 собрал рекордные 2,4 млн платных подписок, минимальная цена которых составляет 90$.

В ведении NSAC также находится вопрос распределения призовых по итогам поединков. Комиссия пока не рассматривала вопрос о возвращении Нурмагомедову заработанных им денег — обязательные $2 млн и бонус за победу. Он должен их получить, если избежит дисквалификации.

Впрочем, сам боец готов отказаться от них, если UFC откажется проводить бой между его другом Зубайрой Тухуговым и Артёмом Лобовым. В этом вопросе у Нурмагомедова нашлась поддержка со стороны Поли Малиньяджи, бывшего чемпиона мира по боксу. Он призвал выплатить все призовые и не мешать проведению боя Тухугова и Лобова, который должен был состояться 27 октября.

«У этого парня больше чести, характера и мужества, чем у Конора Макгрегора, его команды и всей организации UFC. Поступите правильно — выплатите ему гонорар и оставьте Тухугова в покое. Ваша организация становится всё смешнее с каждым днём. Поступите правильно», — написал Малиньяджи на своей странице в Instagram.

Зато менеджер российского борца Али Абдель-Азиз точно не получит причитающиеся ему $200 тыс. Правда, скандал с дракой в зрительном зале не при чём. В NSAC поступила жалоба от сына менеджера Ноа, который заявил, что отец не платит алименты его семье. Жалоба была удовлетворена, и Абдель-Азиз был лишён гонорара.

Сам Нурмагомедов тем временем продолжает принимать поздравления после победы над Макгрегором. После встречи с Владимиром Путиным в Ульяновске на форуме «Россия — спортивная держава» уроженец Дагестана прибыл в Чечню в гости к Рамзану Кадырову. Глава республики подарил Нурмагомедову машину Mercedes W222 и наградил почётными званиями.

«Я дал торжественный ужин в честь дорогого брата Хабиба Нурмагомедова. В четверг он приехал в Грозный ко мне в гости. Хабиб является одним из великих бойцов смешанных единоборств современности. 27 боёв и 27 побед, в том числе над самыми именитыми соперниками. Весь мир продолжает обсуждать его исключительно яркую и убедительную победу над ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Нурмагомедов стал почётным гражданином Грозного и получил из рук Кадырова юбилейную медаль в честь 200-летия города. Его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чечни».

В ответ боец поблагодарил Кадырова за проявленное уважение и ценный подарок.

«Большое спасибо за столь щедрый подарок и, самое главное, уважение, проявленное ко мне», — написал Нурмагомедов в Instagram.