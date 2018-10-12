Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.
Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного
  • © RKadyrov_95 / Telegram

Об этом Кадыров сообщил посредством своего телеграм-канала.

По словам президента Чечни, в честь Нурмагомедова был дан торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил бойцу звание почётного гражданина города.

«Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций в истории UFC.

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