СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC

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Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC
  • Reuters

Об этом сообщает издание MMAFighting.

Отмечается, что на данный момент общее количество проданных трансляций оценивается в 2,4 млн, но впоследствии эта цифра может незначительно вырасти.

Предыдущий рекорд UFC по количеству проданных платных трансляций был установлен в 2016 году — второй поединок между Макгрегором и американцем Нэйтом Диасом по системе pay-per-view посмотрели более 1,5 млн человек.

Ранее Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором.

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