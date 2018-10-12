СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC

Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Об этом сообщает издание MMAFighting.

Отмечается, что на данный момент общее количество проданных трансляций оценивается в 2,4 млн, но впоследствии эта цифра может незначительно вырасти.

Предыдущий рекорд UFC по количеству проданных платных трансляций был установлен в 2016 году — второй поединок между Макгрегором и американцем Нэйтом Диасом по системе pay-per-view посмотрели более 1,5 млн человек.

Ранее Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором.