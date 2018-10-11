Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на отмену поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым и обратился по поводу своего гонорара за бой с Конором Макгрегором.
Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором
  • Reuters

«Мой гонорар, который вы не отдаёте и так с ним возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное. За братьев мы идём до конца», — написал спортсмен в своём Instagram.

Напомним, что после победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил потасовку. В UFC ещё не выплатили гонорар россиянину и рассматривают вариант удержания всей суммы.

Тухугов был отстранён от боя из-за участия в беспорядках, устроенных после поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тухугов перелез через ограждения октагона и напал на ирландца.

Ранее Нурмагомедов пригрозил UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.

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