Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором
- Reuters
«Мой гонорар, который вы не отдаёте и так с ним возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное. За братьев мы идём до конца», — написал спортсмен в своём Instagram.
Напомним, что после победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил потасовку. В UFC ещё не выплатили гонорар россиянину и рассматривают вариант удержания всей суммы.
Тухугов был отстранён от боя из-за участия в беспорядках, устроенных после поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тухугов перелез через ограждения октагона и напал на ирландца.
Ранее Нурмагомедов пригрозил UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.