Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator за $2 млн

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Американский рэп-исполнитель 50 Cent предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.
Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator за $2 млн
  • Reuters

«Я считаю неправильным то, как UFC поступает с Хабибом. Они не поступали так с Макгрегором. Я готов сегодня же заплатить ему $2 млн наличными, если он будет драться за меня в Bellator», — написал он в своём Twitter.

Рэпер сотрудничает с Bellator и предоставил $1 млн призовых для победителя Гран-при организации в полусреднем весе.

Напомним, что Нурмагомедов остался недоволен отменой поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым. Он также заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

Ранее Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором.

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