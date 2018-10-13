Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator за $2 млн

Американский рэп-исполнитель 50 Cent предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.

«Я считаю неправильным то, как UFC поступает с Хабибом. Они не поступали так с Макгрегором. Я готов сегодня же заплатить ему $2 млн наличными, если он будет драться за меня в Bellator», — написал он в своём Twitter.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) 13 октября 2018 г.

Рэпер сотрудничает с Bellator и предоставил $1 млн призовых для победителя Гран-при организации в полусреднем весе.

Напомним, что Нурмагомедов остался недоволен отменой поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым. Он также заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

Ранее Нурмагомедов обратился к UFC по поводу своего гонорара за бой с Макгрегором.