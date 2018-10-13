Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о переходе в Bellator

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на предложение о переходе в Bellator за $2 млн.

«Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина», — приводит слова спортсмена «Чемпионат» со ссылкой на комментарии в Instagram рэпера.

Отметим, что 50 Cent также предложил переход в Bellator члену команды Нурмагомедова Зубайре Тухугову.

Тухугов принял участие в потасовке после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором, после чего в UFC приняли решение отменить бой Тухугова с Артёмом Лобовым.

Нурмагомедов остался этим недоволен и заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

Ранее Нурмагомедов рассказал о предложении WWE.