Тренер: Макгрегор одержим матчем-реваншем с Нурмагомедовым

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Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный одержим идеей проведения битвы-реванша против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Тренер: Макгрегор одержим матчем-реваншем с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Как тренер я понимаю, что было бы неплохо подраться с начала с этим парнем, потом с этим парнем. Но в жизни Конора столько всего происходит, я просто не вижу в нём желания провести бой с кем-нибудь, кроме Хабиба. Он одержим этим, как после поражения от Нэйта Диаса», — приводит слова Каваны ESPN.

Он отметил, что именно Нурмагомедов должен стать следующим соперником Макгрегора.

«Я не уверен, что Конор заинтересован в каком-то другом бое, кроме поединка с Хабибом», — добавил тренер.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что хочет провести реванш.

Ранее Кавана рассказал, когда может состояться следующий бой Макгрегора.

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