Тренер рассказал, когда может состояться следующий бой Макгрегора

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал, когда может состояться следующий бой его подопечного.

«Независимо от того, будет это бой с Хабибом Нурмагомедовым или с другим соперником, мы рассматриваем вариант с возвращением 16 марта 2019 года. 17 марта — День Святого Патрика. Бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика — это было бы просто невероятно», — приводит слова Каваны MMA Weekly.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября.