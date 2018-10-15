Тренер рассказал, когда может состояться следующий бой Макгрегора

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Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, рассказал, когда может состояться следующий бой его подопечного.
Тренер рассказал, когда может состояться следующий бой Макгрегора
  • Reuters

«Независимо от того, будет это бой с Хабибом Нурмагомедовым или с другим соперником, мы рассматриваем вариант с возвращением 16 марта 2019 года. 17 марта — День Святого Патрика. Бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика — это было бы просто невероятно», — приводит слова Каваны MMA Weekly.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее сообщалось, что слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября.

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