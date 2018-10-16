«Не будет биться ни за какие деньги»: Нурмагомедов отказался от $15 млн за бой-реванш с Макгрегором

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от ответного боя с ирландцем Конором Макгрегором, за который ему предложили $15 млн. Об этом рассказал дядя бойца смешанного стиля Алекс Нурмагомедов. Он добавил, что по окончании карьеры Хабиб планирует открыть спортивные школы в Махачкале и Полтаве. Между тем менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз заявил, что гонорар Нурмагомедова за будущий поединок должен составить $50 млн.

Перспектива реванша между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым становится всё более призрачной. Для россиянина встреча с ирландцем — пройденный этап, и даже самый большой гонорар не может повлиять на его решение. Эту информацию подтвердил дядя бойца Алекс Нурмагомедов, рассказав, что сразу после поединка за титул команда соперника предлагала Хабибу $15 млн за ответный бой, однако тот отказался.

«Конор неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Пусть ирландец становится в очередь, дерётся с другими», — приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

В связи с этим неудивительно, что $2 млн, которые американский рэпер Кёртис Джексон, известный как 50 Cent, предложил за переход чемпиона UFC в Bellator, также не стали достаточной мотивацией. Сам боец ответил музыканту сдержанно, пригласив его на переговоры в Дагестан, на что тот согласился. Однако ситуацию усугубил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, назвав сумму «мусором».

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«$2 млн будет недостаточно даже для того, чтобы Хабиб открыл бутылку кока-колы. Он зарабатывает гораздо больше», — заявил Абдель-Азиз в интервью американскому изданию TMZ.

Кроме того, менеджер отметил, что минимальная сумма, на которую они готовы согласиться, должна достигать $50 млн.

Слова менеджера возмутили 50 Cent.

«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Очень смешно!» — написал музыкант в Instagram.

Несмотря на то что впоследствии гневный пост был удалён, его успел заметить не только Абдель-Азиз, но и Нурмагомедов. Он призвал рэпера относиться с уважением к своим «братьям». А вот менеджер спортсмена был более резок.

«Ты говоришь о $2 млн, но Хабиб получил около $15 млн перед тем, как побил этого клоуна Макгрегора. Тебе хочется внимания, и ты думаешь, что можешь просто заплатить такую сумму. Я понимаю, это не плохо ни для него, ни для тебя. Но ты можешь убираться отсюда вместе со своими миллионами», — прокомментировал менеджер заявление рэпера.

В свою очередь, дядя бойца назвал гораздо меньшую сумму, чем та, о которой говорил Абдель-Азиз. Кроме того, он добавил, что руководство Bellator действительно рассматривает возможность сотрудничества с россиянином.

«Сейчас Хабиб готов выйти на бой не меньше, чем за $5 млн. В Bellator нам сказали, чтобы мы назвали свою цену, они готовы подписать контракт. Если мой племянник разорвёт контракт с UFC, с ним могут уйти ещё человек восемь. В связи с этим в UFC просят не торопиться с решением», — рассказал Алекс Нурмагомедов.

Пока ведутся споры, под эгидой какой организации Нурмагомедову стоит продолжить карьеру, уже появилось несколько имён его потенциальных соперников. Сам россиянин выразил желание сойтись на ринге с боксёром Флойдом Мейвезером, который ранее одержал верх над бойцом ММА Макгрегором.

Однако многие отнеслись скептически к возможной встрече представителей различных видов единоборств. Так, чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье призвал своего коллегу отказаться от данной идеи.

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«Хабибу лучше не пытаться с ним боксировать, так как его ждёт поражение. Это сумасшествие, даже учитывая, что он делает это за деньги. В боксёрском ринге ему нужно будет начать бороться, иначе его просто очень сильно изобьют», — отметил боец.

Одним из наиболее вероятных соперников Нурмагомедова является американец Тони Фергюсон. По словам Алекса Нурмагомедова, если россиянин останется в UFC, поединок может состояться уже весной следующего года.

«Фергюсон — неплохой боец. Однако если он будет биться с Макгрегором, то Конор его побьёт. Но для Хабиба ирландец не был соперником. Он умеет подстраиваться под любого противника», — рассказал дядя спортсмена.

В настоящее время Нурмагомедов временно отстранён от участия в поединках UFC. По словам адвоката Игоря Литвака, одним из самых неблагоприятных исходов расследования может стать дисквалификация бойца и запрет на проведение боёв на территории США.

«В Америке об этом много говорят, чувствуется некое давление на комиссию. Хабиб — россиянин, а отношения между странами сейчас не самые хорошие, и это тоже может повлиять. Кроме того, есть категория случаев, когда в визе отказывают без объяснения причин», — цитирует адвоката «Матч ТВ».

По словам Алекса Нурмагомедова, если поединок с Фергюсоном всё же состоится, он станет последним в карьере его племянника. Однако боец не планирует совсем уходить из спорта. Его цель — открыть спортивные школы в Полтаве и Махачкале и стать тренером.

«Хабиб очень благодарен украинскому народу за то, что он ему помогал, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как всё сложится — мы не знаем. Если он получит свои миллионы, то мы попробуем это сделать», — добавил дядя спортсмена.