Рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, принял предложение обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, который пригласил его посетить Дагестан.
Рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым
  • AFP

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала «Власть». Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — написал рэпер в своём Instagram.

Ранее Нурмагомедов остался недоволен отменой поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым. Он также заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

После этого 50 Cent предложил россиянину $2 млн за переход в Bellator.

Ранее Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о переходе в Bellator и пригласил рэпера посетить Дагестан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить