Рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым

Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, принял предложение обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, который пригласил его посетить Дагестан.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала «Власть». Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — написал рэпер в своём Instagram.

Ранее Нурмагомедов остался недоволен отменой поединка члена своей команды Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым. Он также заявил о намерении разорвать контракт с UFC в случае увольнения Тухугова.

После этого 50 Cent предложил россиянину $2 млн за переход в Bellator.

Ранее Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о переходе в Bellator и пригласил рэпера посетить Дагестан.