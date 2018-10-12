СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор временно отстранены от UFC
- Reuters
Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) из-за беспорядков, произошедших после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе, сообщает USA Today.
Срок их временного отстранения составляет как минимум десять дней, начиная с 15 октября. Спортсменам отправлены уведомления о дисквалификации.
Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.