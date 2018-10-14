За 15 секунд до гонга: Фёдор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена и вышел в финал Гран-при Bellator

В Нью-Йорке завершился турнир Bellator 208. Российский боец Фёдор Емельяненко одержал досрочную победу над американцем Чейлом Сонненом и пробился в финал Гран-при тяжёлого веса. В поединке за титул чемпиона он сразится с ещё одним представителем США, Райаном Бейдером.

Гран-при Bellator собрал, пожалуй, самых ярких представителей тяжёлого веса, не выступающих в UFC. Около года назад восемь прославленных атлетов начали свой путь к чемпионскому поясу, который ранее принадлежал российскому бойцу Виталию Минакову, покинувшему компанию.

В числе претендентов на пояс оказался и легендарный Фёдор Емельяненко. Он собирался пополнить внушительный послужной список очередным достижением и стать одним из самых возрастных обладателей титула в истории этого вида спорта.

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В первом раунде турнира Фёдор без видимых проблем расправился с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром, а в полуфинале его ждало испытание в виде бывшего представителя крупнейшего ММА-промоушена в мире. Экс-претендент на титул в среднем и полутяжёлом весах Чейл Соннен сенсационно победил Куинтона Джексона и собирался преподнести очередной сюрприз в поединке с Последним Императором.

Однако ещё до боя шансы американца на победу оценивались явно ниже, чем шансы россиянина. В пользу Емельяненко говорили его опыт выступлений в тяжёлом весе (Соннен провёл лишь один поединок в данной категории), разносторонность и нокаутирующий удар, который стал визитной карточкой российского бойца. Единственной надеждой Чейла было максимально быстро перевести схватку в партер и целенаправленно изматывать своего оппонента, удерживая его на канвасе.

Этот план боец по прозвищу Американский Гангстер старался реализовать с первых секунд поединка, однако его отчаянные попытки пройти в ноги были несколько раз подряд остановлены точными ударами Емельяненко в челюсть. За минуту Соннен трижды оказался на полу, а болельщикам, собравшимся на арене в нью-йоркском пригороде Юниондейл, стало казаться, что бой не продлится и половину раунда.

Чейл явно вышел на поединок без плана Б. Емельяненко легко справлялся с попытками противника перевести схватку в партер, швыряя того по октагону, но всё же допустил оплошность. Фёдор оказался на полу и практически без сопротивления отдал спину, поставив себя в сложнейшее положение. Соннену необходимо было лишь удержаться в этой позиции и постараться провести удушающий приём, но в ключевой момент он сделал кувырок вперёд и сам оказался на лопатках. В следующие несколько секунд Емельяненко нанёс ему пару размашистых ударов, которые едва не закончились нокаутом американца.

Высочайший темп поединка привёл к тому, что уже на исходе третьей минуты бойцы серьёзно устали, и это неудивительно, учитывая что обоим уже больше 40 лет. Соннен воспользовался лёгким замешательством соперника и впечатляющим броском отправил того на канвас, но на этом его успехи закончились. Фёдор отлично защищался, не позволив противнику отметиться ни одним значимым попаданием, а после сам оказался сверху и завершил схватку. Рефери поединка Дэн Мираглиотта долго наблюдал за безнадёжными попытками Чейла закрыться от града ударов Последнего Императора, но за 15 секунд до конца раунда принял решение остановить бойню.

«Он смог попасть по мне в ранней стадии схватки. Все удары были очень болезненными. Я пытался восстановиться, но не смог», — признал после поединка Соннен.

Емельяненко очень уважительно высказался о своём сопернике, а также отметил, что был готов провести ещё несколько раундов.

«Чейл был очень хорош. Грамотно старался смещаться с линии атак. Видно, что усиленно готовился. Я в порядке. Не устал, ещё можно работать», — заявил Фёдор.

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Сразу же после официального объявления победителя в клетку вошёл будущий соперник Емельяненко по финалу Гран-при— экс-боец UFC Райан Бейдер, который накануне одержал победу над обидчиком Фёдора Мэттом Митрионом. Всю свою карьеру 35-летний американец провёл в полутяжёлом весе, лишь в 2018 году совершив переход в самую престижную категорию.

«Очень хороший, серьёзный соперник. Видел его на открытой тренировке. Сильный и грамотный боец», — отозвался о своём оппоненте Емельяненко.

Теперь у бойцов будет почти три с половиной месяца, чтобы подготовиться к одному из важнейших поединков в своей карьере. Ранее было объявлено, что финал Гран-при Bellator пройдёт 26 января. Если для Бейдера это шанс впервые в карьере стать чемпионом, то для Емельяненко — возможность доказать, что даже в 42 года он остаётся одним из ярчайших представителей своей весовой категории в ММА.

Кроме того, для Емельяненко этот турнир стал радостным вдвойне, ведь ранее победу одержал его партнёр по команде Анатолий Токов. Он оказался сильнее своего соотечественника и экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, для которого это уже третье поражение подряд.