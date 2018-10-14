Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Об этом свидетельствует ролик, который был опубликован в Instagram менеджера Дехуана Блэйка.

«Вперед, Флойд! Я готов выйти с тобой на поединок, 50-0 против 27-0. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В джунглях только один король, и это я», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что Атлетическая комиссия штата Невада назначила дату первого слушания по делу Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, устроивших беспорядки после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе.