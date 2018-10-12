Александр Емельяненко: у Нурмагомедова колоссальное терпение, лично я бы сорвался раньше

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался об инциденте с участием Хабиба Нурмагомедова, произошедшем после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздёргать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Он отметил, что своим поведением хотел, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него.

«Но в итоге все всё видели своими глазами. И Конору надо набраться мужества и — каким бы он ни был скандальным, вредным, противным — извиниться. За свои слова, за свой язык, за свой угол», — добавил боец.

По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникло два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее сообщалось, что слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября.