Нурмагомедов: в душе признаю, что происходившее после боя с Макгрегором было ошибкой

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, осознаёт ли он, что является для многих людей примером для подражания.
Нурмагомедов: в душе признаю, что происходившее после боя с Макгрегором было ошибкой
  • Reuters

«У меня в последние годы сложилось такое чувство: если у кого-то есть право на ошибку, то у меня его нет. В душе признаю, что происходившее после боя с Конором было ошибкой. Мы не должны быть похожими на них ни при каких обстоятельствах. Но мне всё же хотелось дать им понять… В общем, чувства двоякие, но склоняюсь к тому, что это была ошибка», — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникло два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не будет вести переговоры с UFC о новом бое до снятия обвинений с его команды.

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