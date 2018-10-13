Нурмагомедов не будет вести переговоры с UFC о новом бое до снятия обвинений с его команды

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет вести переговоры с организацией о новом бое до снятия обвинений с его команды.
Нурмагомедов не будет вести переговоры с UFC о новом бое до снятия обвинений с его команды
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Они же уже ведут переговоры по поводу моего следующего боя. Я им сказал: «Подождите, подождите, вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами какие-то переговоры вёл? Такого никогда не будет», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

После победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в октагоне и в зрительном зале произошла потасовка, в которой, помимо самого Нурмагомедова, участвовал член его команды, Зубайра Тухугов, впоследствии отстранённый от своего предстоящего поединка.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов угрожает UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.

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