Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера
- Reuters
«Никогда не говори плохо о моём брате!» — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на комментарии в Instagram рэпера.
Напомним, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator, после чего менеджер россиянина заявил, что Нурмагомедов будет рассматривать предложения от $50 млн.
Позже 50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова, назвав его «дураком в дешёвом костюме».
Ранее рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым.