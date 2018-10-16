Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на критику своего менеджера Али Абдель-Азиза.

«Никогда не говори плохо о моём брате!» — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на комментарии в Instagram рэпера.

Напомним, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator, после чего менеджер россиянина заявил, что Нурмагомедов будет рассматривать предложения от $50 млн.

Позже 50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова, назвав его «дураком в дешёвом костюме».

Ранее рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым.