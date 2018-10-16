Менеджер Нурмагомедова отреагировал на предложение 50 Cent о переходе в Bellator
- Gettyimages.ru
- © Ed Mulholland
«За эти деньги Хабиб даже бутылку Coca-Cola не откроет, он достаточно зарабатывает. Если бы речь шла о $50 млн, то мы бы могли сесть за стол переговоров. Но $2 млн — это просто мусор», — цитирует менеджера бойца TMZ.
Он также рассказал, что настроен организовать поединок Нурмагомедова с чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
«Если Флойд всё-таки решит попробовать свои силы в смешанных единоборствах, то Хабиб выбьет из него дух», — заявил Абдель-Азиз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.