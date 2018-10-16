Менеджер Нурмагомедова отреагировал на предложение 50 Cent о переходе в Bellator

Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.

«За эти деньги Хабиб даже бутылку Coca-Cola не откроет, он достаточно зарабатывает. Если бы речь шла о $50 млн, то мы бы могли сесть за стол переговоров. Но $2 млн — это просто мусор», — цитирует менеджера бойца TMZ.

Он также рассказал, что настроен организовать поединок Нурмагомедова с чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Если Флойд всё-таки решит попробовать свои силы в смешанных единоборствах, то Хабиб выбьет из него дух», — заявил Абдель-Азиз.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.