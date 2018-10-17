Кадыров обратился к российскому бойцу Тухугову

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому бойцу Зубайре Тухугову после отмены поединка с ирландским бойцом российского происхождения Артёмом Лобовым из-за беспорядков, устроенных на состязании между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Зубайр, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя ещё с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?!» — написал Кадыров в Instagram.

Он также возмутился нападением Тухугова на Макгрегора и дал совет, как поступить в следующий раз.

«Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты ещё раз дашь слово вступиться за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах, — молчаливо, коротко и хлёстко. Наповал, как говорится», — заявил глава Чечни.

Ранее американский боец смешанного стиля Нэйт Диас обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с призывом не дисквалифицировать россиянина Зубайру Тухугова.