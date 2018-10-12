Боец Диас призвал главу UFC разрешить драться Тухугову, оскорбив последнего

Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с призывом не дисквалифицировать россиянина Зубайру Тухугова.

«Дана, пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку остаться в UFC. Дай лучше я его отсюда выбью, так будет честнее», — написал Диас в своём Twitter.

Тухугов был задержан полицией штата Невада после беспорядков, устроенных после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В связи с этим был отменён бой Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым, который был запланирован на 27 октября в Канаде.

Ранее Нурмагомедов угрожал UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.