Боец Диас призвал главу UFC разрешить драться Тухугову, оскорбив последнего
- @natediaz209
«Дана, пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку остаться в UFC. Дай лучше я его отсюда выбью, так будет честнее», — написал Диас в своём Twitter.
Тухугов был задержан полицией штата Невада после беспорядков, устроенных после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В связи с этим был отменён бой Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым, который был запланирован на 27 октября в Канаде.
Ранее Нурмагомедов угрожал UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.