«Это станет для меня уроком»: Макгрегор разобрал ход боя с Нурмагомедовым

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проанализировал поединок за титул UFC в лёгком весе с Хабибом Нурмагомедовым. Второй раунд Макгрегор назвал «худшим в карьере». Спортсмен считает, что уделил недостаточно внимания подготовке к бою. Ирландец указал на свои ошибки и пообещал вернуться в октагон более уверенным в себе.

Ирландец Конор Макгрегор, спустя несколько недель после боя за титул UFC в лёгком весе с Хабибом Нурмагомедовым, на своей странице в Instagram подробно разобрал ход встречи, отметив как сильные, так и слабые стороны соперника.

«Со спортивной точки зрения, Хабиб забрал первый раунд. Он был в лучшей позиции возле клетки. Позиция никак не улучшалась, урона я не получал, но это была лучшая позиция. С точки зрения боя, первый раунд был мой. Несколько ударов пришлись в цель, я был готов продолжать. Левый прямой, колено в голову, локти. Соперник просто удерживал мне ноги», — написал Макгрегор.

При этом второй раунд он назвал «худшим в своей карьере». Именно в нём были допущены ошибки, сыгравшие определяющую роль во всём поединке.

«Во время подготовки к бою я не учёл его стойку. Не провёл ни одного бойцовского спарринга. У меня были только атакующие захваты и борьба. Но такого больше не повторится. Кроме того, я не акцентировал внимание именно на атакующих захватах, а был зациклен на защите. Это урок для меня», — отметил спортсмен.

Несмотря на все разногласия между спортсменами, ирландец признал, что получил удовольствие от встречи.

«Это был отличный поединок. Но я вернусь ещё более уверенным в себе и полностью готовым», — заключил Макгрегор.

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс также отдал должное Нурмагомедову. Он признался, что не ожидал от россиянина столь уверенного доминирования на протяжении всего боя.

«Я знал, что Хабиб — сильный боец, но не думал, что он окажется на таком высоком уровне. Это была впечатляющая победа. Конор был готов к поединку морально, но у него не оказалось нужных навыков», — отметил Джонс в интервью Jackson Wink.

В своём посте Макгрегор никак не стал комментировать потасовку, спровоцированную Нурмагомедовым. Между тем боец ММА Артём Лобов, входящий в команду ирландца, считает, что именно россиянин стал причиной ухудшения отношений между соперниками. В интервью ESPN он отметил, что Нурмагомедов «зачем-то начал называть Конора петухом».

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По его словам, инцидент с нападением на автобус в апреле 2018 года, после которого Макгрегор оказался на скамье подсудимых, стал следствием поведения Нурмагомедова.

«Тогда мы решили, что нужно наказать его внутри октагона. Конор должен был драться с Хабибом, а я — с Зубайрой Тухуговым. Мне пришлось согласиться на снижение гонорара, но в итоге мой бой не состоялся из-за дисквалификации соперника», — добавил Лобов.

Тем временем коллеги бойцов продолжают обсуждать перспективу встречи между россиянином и американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим. Так, представитель UFC Брендон Шауб уверен, что слухи об этом бое не имеют под собой никакого основания.

«Прекратите об этом говорить. Поединок никогда не состоится. Хабиб не является ударником», — сказал он.

Противоположного мнения придерживается бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт. По его словам, Нурмагомедов и Мейвезер — равные по силам соперники несмотря на то, что являются представителями различных видов единоборств.

«На мой взгляд, это был бы прекрасный бой. 27 побед против 50. Хабиб за всю карьеру не проиграл ни одного раунда. Я являюсь большим фанатом поединков между боксёрами и представителями MMA. Кстати, у многих из них есть боксёрский бэкграунд», — заявил Гарбрандт.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин также поддержал идею устроить поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором.

«Считаю, Хабибу надо лишь отработать клинч, чтобы оторвать Мейвезеру голову. Кроме того, это плюс к популярности — хотя его и так весь мир уже знает. На этом можно хорошо заработать. Не могу объяснить почему, но, если бы я был на месте Нурмагомедова, принял бы в этом бое участие», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

Сам спортсмен выразил желание, чтобы его поединок с Мейвезером состоялся именно в России.

«Хотим, чтобы бой прошёл на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберём 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. Самое важное, что в углу будет мой отец, так как в Москву виза ему не понадобится», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.