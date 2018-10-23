Макгрегор поделился размышлениями о бое с Нурмагомедовым
- Reuters
Ирландский спортсмен поделился мыслями о бое в своём Instagram.
По мнению Макгрегора, он был сильнее соперника в первом и третьем раундах. Ирландец также полагает, что второй раунд в поединке был худшим в его бойцовской карьере, и считает, что в целом заслужил поражение.
«Я допустил критическую ошибку в ключевой момент, отказавшись от захвата рукой. Я открыл спину, что завершилось поражением по-честному и по справедливости», — написал Макгрегор.
При этом он добавил, что ему очень понравился поединок.
«Вернусь с полной уверенностью в себе, абсолютно подготовленным. Если это не незамедлительный реванш, то без проблем. Я встречусь со следующим на очереди. Всё зависит от меня так или иначе», — говорится в сообщении спортсмена.
Нурмагомедов победил Макгрегора после удушающего приёма в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов впервые вошёл в топ-500 самых влиятельных мусульман мира.