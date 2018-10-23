Макгрегор поделился размышлениями о бое с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор разобрал по раундам поединок с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ирландский спортсмен поделился мыслями о бое в своём Instagram.

По мнению Макгрегора, он был сильнее соперника в первом и третьем раундах. Ирландец также полагает, что второй раунд в поединке был худшим в его бойцовской карьере, и считает, что в целом заслужил поражение.

«Я допустил критическую ошибку в ключевой момент, отказавшись от захвата рукой. Я открыл спину, что завершилось поражением по-честному и по справедливости», — написал Макгрегор.

При этом он добавил, что ему очень понравился поединок.

«Вернусь с полной уверенностью в себе, абсолютно подготовленным. Если это не незамедлительный реванш, то без проблем. Я встречусь со следующим на очереди. Всё зависит от меня так или иначе», — говорится в сообщении спортсмена.

Нурмагомедов победил Макгрегора после удушающего приёма в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов впервые вошёл в топ-500 самых влиятельных мусульман мира.