Нурмагомедов впервые вошёл в топ-500 самых влиятельных мусульман мира
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Список составлен Королевским центром исламских стратегических исследований в Аммане.
Россиянин вошёл в категорию деятелей искусства и спорта. В неё также вошли Месут Озил, Мохаммед Салах и Мо Фара.
6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее боец UFC Вудли заявил, что Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов против Мейвезера по правилам бокса.