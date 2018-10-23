Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые вошёл в топ-500 самых влиятельных мусульман мира.

Список составлен Королевским центром исламских стратегических исследований в Аммане.

Россиянин вошёл в категорию деятелей искусства и спорта. В неё также вошли Месут Озил, Мохаммед Салах и Мо Фара.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее боец UFC Вудли заявил, что Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов против Мейвезера по правилам бокса.