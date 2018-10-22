Боец UFC Вудли считает, что Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов против Мейвезера по правилам бокса

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Тайрон Вудли считает, что чемпион организации среди легковесов россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов против Флойда Мейвезера в боксёрском поединке.

«Хабиб — крепкий боец, однако я не считаю, что он сможет продержаться против Флойда десять раундов, как это сделал Макгрегор. Конор действительно умеет боксировать, но ему пришлось столкнуться с одним из сильнейших бойцов в истории этого вида», — приводит слова спортсмена TMZ.

По его мнению, ударная техника Нурмагомедова слабее чем у Макгрегора. Он также рассказал об уверенности Мейвезера, что поединок с россиянином состоится.

«Флойд сказал, что все серьёзно. Он сообщил, что проведёт переговоры с менеджером Хабиба Али Абдель-Азизом. Мейвейзер на 70% уверен, что бой состоится», — сказал Вудли.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее украинский боксёр Ломаченко раскритиковал идею проведения боя между Нурмагомедовым и Мейвезером.

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