Ломаченко раскритиковал идею проведения боя между Нурмагомедовым и Мейвезером

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Украинский боксёр, чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе Василий Ломаченко высказал мнение о возможном поединке обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Ломаченко раскритиковал идею проведения боя между Нурмагомедовым и Мейвезером
  • Reuters

«Вы верите во всю эту историю? Верите в бой Хабиба и Флойда? Мне не нравится всё это. Это неуважение ко всем боксёрам. Конечно, это большие деньги для обоих, но это просто спектакль. Пусть делают бой в UFC. Флойд не боец смешанных единоборств? Хабиб тоже не боксёр. Он отличный борец, но он не боксёр», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу EsNews.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мейвезера.

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