Глава UFC призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мейвезера

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о возможном поединке чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова против бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Глава UFC призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мейвезера
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Не надо даже обращать внимание на это всё. Команда Мейвезера к нам не обращалась, а Хабиб сейчас связан контрактом с UFC. Мы не беседовали ни с кем из команды Мейвезера. Флойд очень хорош в том, чтобы поднять шум вокруг своего имени», — приводит слова Уайта ESPN.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее Мейвезер рассказал, сколько он намерен заработать за бой с Нурмагомедовым.

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