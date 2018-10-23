Боец UFC Лобов рассказал о причинах конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

Боец смешанного стиля Артём Лобов, который является членом команды Конора Макгрегора, рассказал о причинах конфликта между ирландцем и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Сначала у нас были нормальные отношения — между мной и Нурмагомедовым, а также между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора петухом. Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — цитирует спортсмена ESPN.

По его мнению, Нурмагомедов знал, что в России это одно из самых серьёзных оскорблений, но всё равно называл так Макгрегора.

Поединок за титул UFC в лёгком весе завершился победой Нурмагомедова. В четвёртом раунде он провёл удушающий приём, и ирландец сдался.

Ранее Макгрегор поделился размышлениями о бое с Нурмагомедовым.