Боец UFC Лобов рассказал о причинах конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
- Reuters
«Сначала у нас были нормальные отношения — между мной и Нурмагомедовым, а также между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора петухом. Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — цитирует спортсмена ESPN.
По его мнению, Нурмагомедов знал, что в России это одно из самых серьёзных оскорблений, но всё равно называл так Макгрегора.
Поединок за титул UFC в лёгком весе завершился победой Нурмагомедова. В четвёртом раунде он провёл удушающий приём, и ирландец сдался.
Ранее Макгрегор поделился размышлениями о бое с Нурмагомедовым.