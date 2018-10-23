Нурмагомедов и Кремлёв обсудили проведение боя с Мейвезером в «Лужниках»
- РИА Новости
Об этом российский спортсмен сообщил в своём Instagram.
«Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошёл в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберём 100 тыс. зрителей и установим мировой рекорд по продаже платных трансляций», — написал боец.
Он также заявил, что в его углу будет стоять его отец Абдулманап Нурмагомедов, и обратился к своим болельщикам.
«Вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?» — спросил Нурмагомедов.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее боец UFC Вудли выразил мнение, что Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов в поединке с Мейвезером по правилам бокса.