Нурмагомедов и Кремлёв обсудили проведение боя с Мейвезером в «Лужниках»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым для обсуждения проведения поединка с американцем Флойдом Мейвезером.
Нурмагомедов и Кремлёв обсудили проведение боя с Мейвезером в «Лужниках»
  • РИА Новости

Об этом российский спортсмен сообщил в своём Instagram.

«Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошёл в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберём 100 тыс. зрителей и установим мировой рекорд по продаже платных трансляций», — написал боец.

Он также заявил, что в его углу будет стоять его отец Абдулманап Нурмагомедов, и обратился к своим болельщикам.

«Вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?» — спросил Нурмагомедов.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее боец UFC Вудли выразил мнение, что Нурмагомедов не сможет продержаться десять раундов в поединке с Мейвезером по правилам бокса.

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