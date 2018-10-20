«Хабиб слишком упёртый, чтобы сдаться»: состоится ли бой Нурмагомедова с Мейвезером

Глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимание на разговоры о возможном бое между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и боксёром из США Флойдом Мейвезером. По словам функционера, россиянин в ближайшее время должен защитить титул в противостоянии с Тони Фергюсоном. Между тем член команды российского спортсмена Даниэль Кормье предположил, что американец «изобьёт» Хабиба, и посоветовал другу не выходить на ринг. Есть ли перспективы у бойцов провести поединок — в материале RT.

«Хабиб должен встретиться с Фергюсоном»

Если совсем недавно главной темой для обсуждения в мире смешанных единоборств был бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, то в последнее время болельщики больше говорят о возможном противостоянии россиянина с небитым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

Поединок, который изначально казался не более чем шуткой, принимает всё более реальные очертания, и теперь уже оба спортсмена не скрывают желания сразиться друг с другом.

В частности, Мейвезер отметил, что намерен заработать на бое с Хабибом серьёзные деньги.

«Меня спрашивают: почему я дерусь с этими парнями из ММА? Послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Так же было с Макгрегором. Я сражаюсь с ребятами, с которыми могу делать деньги, а заодно даю людям то, что они хотят увидеть. Я точно подерусь с обоими в 2019-м», — сказал Мейвезер.

Не имеет ничего против поединка с американцем и Нурмагомедов, который изначально и бросил вызов именитому боксёру.

Однако в UFC, кажется, остались не в восторге от перспективы подобного боя. Промоушен уже обжёгся на ситуации с Макрегором (в результате встречи с Мейвезером ирландец не выходил в клетку почти два года) и не хочет на неопределённый срок терять ещё одного чемпиона, тем более что отношения с ним в последнее время удалось наладить.

«Не обращайте на это внимание. В первую очередь хочу сказать, что команда Мейвезера не обращалась к нам с подобными запросами. Во-вторых, у Нурмагомедова контракт с UFC. Флойд очень преуспел в том, чтобы его имя упоминалось там, где ему хочется», — приводит BoxingScene слова главы UFC Даны Уайта.

Функционер гораздо больше заинтересован во встрече Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном, тем более что их бой несколько раз откладывался из-за различных травм.

«Как фанат смешанных единоборств, считаю, что Хабиб должен встретиться с Фергюсоном. У Тони был чемпионский пояс, но его лишили титула после травмы колена. А в поединке он его никогда не терял. Макгрегор тоже был лишён титула не после поражения, поэтому получил возможность драться за чемпионский пояс. Думаю, именно Тони заслуживает права следующим выйти на титульный бой с Нурмагомедовым», — приводит слова Уайта ESPN.

А вот боя Хабиба с экс-чемпионом UFC в среднем весе Жоржем Сен-Пьером, о котором так мечтает россиянин, кажется, в ближайшее время ждать не стоит.

«Жорж не может перепрыгнуть через всех претендентов и встретиться с Хабибом. Мы не позволим ему это сделать. Если он серьёзно настроен, готов предоставить ему бойца из первой пятёрки рейтинга. В случае победы он сможет претендовать на титульный бой. Пока даже неизвестно, сможет ли Жорж уложиться в весовую категорию», — добавил Уайт.

«Флойд его изобьёт»

Так или иначе, более конкретно о планах Нурмагомедова можно будет говорить после заседания атлетической комиссии штата Невада, которая рассмотрит поведение Хабиба и Конора после очного противостояния.

Пока же представители Мейвезера и Нурмагомедова продолжают охотно обсуждать их возможный бой. Например, менеджер россиянина Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент вполне способен одолеть американца.

«Я знаю, что мы говорим о разных видах спорта. Но Хабиб смог отправить Макгрегора в нокдаун, а Мейвезер не сумел этого сделать. Речь идёт об одном ударе. Думаю, Хабиб сможет отправить Флойда в нокдаун. Не знаю, сумеет ли он его добить, но сможет уронить на канвас. Флойд слишком мал», — рассказал менеджер в интервью, размещённом в Twitter обозревателя Бретта Окамото.

В то же время другой чемпион UFC и друг Хабиба по команде Даниэль Кормье считает, что Нурмагомедову лучше не выходить на ринг с Мейвезером.

«Это сумасшествие! Хабибу лучше не делать этого, если только дело не в деньгах. Неважно, что он мой товарищ по команде: Флойд его изобьёт. Хабиб слишком упёртый, чтобы сдаться, так что будет терпеть все 12 раундов, а 12-раундовое избиение ничем хорошим не кончится», — сказал Кормье.

Основатель проекта The Money Team Russia Тимофей Кургин, который близко общается с Мейвезером, объяснил, почему Флойд хочет сразиться с Нурмагомедовым.

«Как Флойд сам говорит, он бизнесмен и, если это будет хорошая сделка, точно сможет выйти на ринг. Я лично против этого и просил его не соглашаться. Знаю, что его дети тоже просили Флойда больше не драться, но решения принимает он сам. Это 50 минут работы. Давайте представим, что мы ещё добавляем время тренировочного лагеря — три месяца. Приумножить свой капитал на 20% за два месяца — это очень хорошо с точки зрения бизнеса. $100 млн или $200 млн — огромные деньги в любом случае», — заявил функционер в интервью «Матч ТВ».