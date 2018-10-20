Глава UFC считает, что Фергюсон заслуживает боя с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о том, что американский боец Тони Фергюсон заслуживает права провести поединок против чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Как фанату единоборств, мне очевидно, что нужно делать бой с Тони. У него был временный пояс, но он лишился титула, травмировав колено. В бою титул он никогда не терял. Думаю, что Тони заслуживает титульный бой», — приводит слова Уайта ESPN.

Он отметил, что ещё не рассматривал вариант проведения реванша между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Понятно, что Конор этого хочет, но мы должны делать то, что правильно и справедливо. Посмотрим, что получится. Мы ещё не думали об этом», — добавил глава UFC.

6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.

Фергюсон должен был сразиться с Нурмагомедовым за титул в апреле 2018 года на турнире UFC 223, но из-за травмы был вынужден сняться с боя.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Флойда Мейвезера.