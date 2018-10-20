Кормье: Мейвезер будет избивать Нурмагомедова все 12 раундов, а это очень плохо

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Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказал мнение о возможном поединке обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Кормье: Мейвезер будет избивать Нурмагомедова все 12 раундов, а это очень плохо
  • © Stephen McCarthy/Sportsfile
  • Gettyimages.ru

«Это безумие, Хабибу лучше этого не делать, только разве что за большие деньги. Наши с ним взаимоотношения не имеют значения в этом вопросе, Мейвезер побьёт его. Но Хабиб слишком крепок, чтобы отправить его в нокаут, поэтому Мейвезер будет избивать его все 12 раундов, а это очень плохо», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мейвезера.

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