Кормье: Мейвезер будет избивать Нурмагомедова все 12 раундов, а это очень плохо

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказал мнение о возможном поединке обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

«Это безумие, Хабибу лучше этого не делать, только разве что за большие деньги. Наши с ним взаимоотношения не имеют значения в этом вопросе, Мейвезер побьёт его. Но Хабиб слишком крепок, чтобы отправить его в нокаут, поэтому Мейвезер будет избивать его все 12 раундов, а это очень плохо», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мейвезера.