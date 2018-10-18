«Готов сделать всё, чтобы бой с Хабибом состоялся»: почему Мейвезер принял вызов Нурмагомедова

Боксёр Флойд Мейвезер видит большой экономический и спортивный потенциал в поединке с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. В этом уверен близкий друг боксёра Тимофей Кургин. Сам непобеждённый американец признался, что за бой с россиянином он планирует получить значительно больше, чем за встречу с ирландцем Конором Макгрегором в 2017 году. В свою очередь, мексиканец Сауль Альварес раскритиковал коллегу за желание выходить на ринг против представителей UFC, заявив, что такие поединки вредят репутации бокса.

Поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за титул UFC в лёгком весе постепенно уходит в прошлое. Главным информационным поводом новой недели стала возможная встреча бойца смешанных единоборств и боксёра Флойда Мейвезера — младшего.

Проведение поединка не исключает и близкий друг американца — бизнесмен Тимофей Кургин. Он рассказал о причинах, побудивших спортсмена принять вызов россиянина.

«Хабиб своим ярким поведением, тем, что он делает в клетке и за клеткой, стал во всем мире известен. Так что экспресс-анализ Флойда уже дал положительный результат. Вы же видите, что на 99,9% вызовов он просто не реагирует, а тут написал, значит, уже есть заинтересованность», — отметил он в интервью «Матч ТВ».

Сам Мейвезер подтвердил слова Кургина, назвав сумму, которую он рассчитывает получить за поединок.

«За бой с Хабибом получу девятизначную сумму. Я заработаю на 100 млн больше, чем за встречу с Конором. А может даже и на 200 млн», — цитирует боксёра TMZ.

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Многих болельщиков волнует, сможет ли 41-летний Мейвезер оказать достойное сопротивление сопернику, который младше его больше, чем на 10 лет. Кургин поспешил заверить, что боксёр находится в хорошей форме, несмотря на отсутствие соревновательной практики.

«Флойд никогда не набирает лишнюю массу: и сейчас, и между боями он весит примерно 68 — 69 кг. Не знаю, как у него это получается, потому что вне спорта он не тренируется вообще. Но, видимо, просто соблюдает диету или какие-то правила в питании. Мы сейчас вместе с ним сдавали анализы на метаболический возраст: у меня 26 лет, а у него 23 года», — добавил друг спортсмена.

Мейвезер на своей странице в Instagram выразил готовность встретиться с Нурмагомедовым после того как россиянин бросил ему вызов. Спустя несколько дней боксёр подтвердил своё намерение в интервью американским СМИ.

«Не знаю, что сейчас происходит с Хабибом. Но со своей стороны готов сделать всё, чтобы бой состоялся. Я сам себе хозяин», — заявил боксёр.

В том случае, если все формальности будут улажены, представители двух видов единоборств будут вынуждены согласовать, по каким правилам будет проходить поединок. У Мейвезера на этот счёт существует однозначное мнение.

«Я не собираюсь появляться в октагоне, так как получил вызов на бой. Хабиб, добро пожаловать в мой мир», — добавил спортсмен.

В своём первом заявлении американец выдвинул ещё одно условие: поединок с чемпионом UFC должен состояться в Лас-Вегасе. Однако с этим пунктом у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы в том случае, если атлетическая комиссия штата Невада запретит ему принимать участие в соревнованиях на территории США.

Первым бойцом ММА, встретившимся с Мейвезером на ринге, стал Макгрегор. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Вспоминая этот бой, бывший обладатель титула UFC Майкл Биспинг отметил, что Хабиб сможет оказать боксёру более достойное сопротивление.

«Вероятно, Флойд унизит его и будет разбирать на части всю ночь, но Нурмагомедов простоит с ним все 12 раундов. У него есть крепкий подбородок и выносливость на несколько дней. А Мейвезер, тем более в возрасте, никогда не был нокаутёром», — приводит слова бойца Bloody Elbow.

Несмотря на повышенное внимание к потенциальному поединку между россиянином и американцем, эксперты продолжают относиться к нему со скепсисом, а букмекеры принимают ставки на то, что он состоится с невероятно высоким коэффициентом.

Тем не менее, Мейвезер уже начал задумываться о том, кто может стать его соперником после Нурмагомедова. Он признался, что хотел бы провести реванш с Макгрегором.

«После нашего боя с Хабибом готов вновь встретиться с Конором и сделать своё дело. Людям нравилось наблюдать за нами. И я хочу дать им то, что они хотят. Мои поединки со звёздами UFC помогают смешанным единоборствам оставаться на плаву!», — заявил боксёр.

Однако не все коллеги американца придерживаются схожей точки зрения. Мексиканец Сауль Альварес, ранее также вызвавший его на ответный бой, заявил, что встречи с представителями ММА негативно сказываются на репутации бокса.

«Флойд продолжает наносить вред нашему виду спорта, организовывая бессмысленные бои. Он его просто не уважает», — отметил мексиканец.

Макгегор также не теряет времени, ожидая ответа от Нурмагомедова по поводу возможного реванша. Он выразил желание провести турнир UFC на стадионе команды по американскому футболу «Даллас Ковбойз», максимальная вместимость которой составляет 105 тыс. зрителей. Об этом он рассказал владельцу клуба Джерри Джонсу.

«Я сделаю так, чтобы октагон в один прекрасный день оказался в центре арены. Вы сами видите, что здесь происходит. Об этом ходило много слухов, но мы так и не добрались до сути. Думаю, что сейчас самое время», — сказал Макгрегор в беседе с Джонсом.

В это же время появились слухи, что одним из потенциальных соперников Нурмагомедова может стать боец ММА Майкл Чендлер. Ранее американец написал на своей странице в социальных сетях, что он —единственный достойный соперник Хабиба. Впоследствии он пояснил своё высказывание, отметив, что не собирался бросать вызов россиянину.

«Многие люди из России, Дагестана пишут мне, что я могу победить Нурмагомедова. Они верят в меня и считают, что я единственный, кто может победить Хабиба. Но я не призывал Нурмагомедова устроить наш бой, это было лишь моё мнение», — отметил Чендлер в эфире MMA Junkie Radio.