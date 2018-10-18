Экс-чемпион UFC Биспинг считает, что Мейвезер не сможет нокаутировать Нурмагомедова

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Биспинг выразил уверенность, что непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер — младший не сможет досрочно решить исход поединка с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.
Экс-чемпион UFC Биспинг считает, что Мейвезер не сможет нокаутировать Нурмагомедова
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Клянусь богом, Хабиб пройдёт с Мейвезером все 12 раундов. Я не говорю, что Хабиб как боксёр лучше, чем Макгрегор. Он хуже как ударник, он не такой ловкий, не такой пластичный, но у него есть крепкий подбородок и выносливость на несколько дней», — цитирует Биспинга Bloody Elbow.

Он сказал, что американский боксёр никогда не славился способностью нокаутировать соперника. Биспинг вспомнил бой с другим бойцом смешанного стиля — ирландцем Конором Макгрегором. По его мнению, Мейвезер отправил в нокдаун Макгрегора только из-за усталости соперника.

«Такое не случится с Хабибом. Вероятно, Мейвезер унизит его и будет разбирать на части всю ночь, но Хабиб простоит с ним все 12 раундов», — заключил Биспинг.

Ранее Флойд Мейвезер рассказал, сколько он намерен заработать на бое с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить