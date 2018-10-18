Друг Мейвезера-младшего: на 99,9% вызовов Флойд не реагирует, а Нурмагомедову ответил

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Российский бизнесмен Тимофей Кургин, являющийся близким другом Флойда Мейвезера — младшего, признался, что не удивлён ответу боксёра на вызов, брошенный ему Хабибом Нурмагомедовым после боя с Конором Макгрегором в социальной сети.
Друг Мейвезера-младшего: на 99,9% вызовов Флойд не реагирует, а Нурмагомедову ответил
  • Reuters

«Хабиб учится раскручивать свои бои. Вот он выпрыгнул из клетки, и сейчас весь мир об этом говорит: бой с Конором сделал его всемирно известным. А то, что Флойд отреагировал, значит, он считает этот бой потенциально интересным для фанатов. Он смотрит на это как на бизнес, ему всё равно, как человек дрался в ММА: ударник он или борец, просто есть понимание, что такой бой может быть интересен зрителям, и всё», — приводит слова Кургина «Матч ТВ».

Бизнесмен также рассказал, какова вероятность того, что бой между боксёром и бойцом состоится.

«Моё мнение — 50/50. Очевидно, что это потенциально интересный бой. Хабиб своим ярким поведением, тем, что он делает в клетке и за клеткой, стал известен во всём мире. Так что экспресс-анализ Флойда уже дал положительный результат. Вы же видите, что на 99,9% вызовов он просто не реагирует, а тут написал, значит, уже есть заинтересованность», — добавил Тихомиров.

Ранее непобеждённый американский боксёр заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе только по правилам бокса.

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