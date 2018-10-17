Пользователи в сети назвали Нурмагомедова «курицей, несущей золотые яйца для UFC»

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» считают, что глава UFC Дана Уайт не мог отстранить российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова от выступлений в промоушене.
Пользователи в сети назвали Нурмагомедова «курицей, несущей золотые яйца для UFC»
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По мнению читателей, организации глупо отказываться от человека, на котором можно зарабатывать.

«Хабиб — курица, несущая золотые яйца. Кроме денег, всё остальное понарошку. Хабиб молодец!» — написал один из пользователей.

«Эти бизнесмены прикинули, какие огромные потери могут понести, и передумали вводить санкции по отношению к Нурмагомедову», — добавил другой.

«Было бы странно, если бы организация отказалась от чемпиона. Не стоит забывать, что это прежде всего коммерческий спорт», — отметил третий.

Ещё один поклонник таланта Нурмагомедова объяснил, почему россиянин недоволен тем, что его гонорар оказался в разы меньше того, что получил Макгрегор.

«Ты идёшь на работу, а там одному платят в три раза больше за ту же работу, которую ты делаешь лучше него и всех остальных в бизнесе. Это честно? Нет! Карьера бойца быстрая и травмоопасная. В конце концов, если там такие зарплаты, это не вина Хабиба. И раз уж они такие, пусть ему тоже платят достойно его уровня», — заявил пользователь.

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