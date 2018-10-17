Следующий поединок Нурмагомедова может пройти в России

Сооснователь UFC Russia Кирилл Дмитриев сообщил о заключении соглашения с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы приветствуем позитивное соглашение, достигнутое UFC и Нурмагомедовым, и надеемся, что один из следующих поединков с участием Хабиба пройдёт в России», — заявил Дмитриев.

Он считает, что сохранение Нурмагомедова в UFC поспособствует активному привлечению новых участников и зрителей в смешанные единоборства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому бойцу Зубайре Тухугову после отмены поединка с ирландским бойцом российского происхождения Артёмом Лобовым из-за беспорядков, устроенных на состязании между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.