Мейвезер заявил, что готов к бою с Нурмагомедовым только по правилам бокса

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Непобеждённый американский боксёр и экс-чемпион мира Флойд Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.
Мейвезер заявил, что готов к бою с Нурмагомедовым только по правилам бокса
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«Я сам себе хозяин. Я не знаю, как там у Хабиба. С моей стороны, у нас всё может получиться. Он бросил мне вызов. Поэтому ему придётся прийти в мой мир — мир бокса», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, сколько времени потребуется его сыну на подготовку к бою с Мейвезером.

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