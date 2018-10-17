Мейвезер заявил, что готов к бою с Нурмагомедовым только по правилам бокса

Непобеждённый американский боксёр и экс-чемпион мира Флойд Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

«Я сам себе хозяин. Я не знаю, как там у Хабиба. С моей стороны, у нас всё может получиться. Он бросил мне вызов. Поэтому ему придётся прийти в мой мир — мир бокса», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, сколько времени потребуется его сыну на подготовку к бою с Мейвезером.