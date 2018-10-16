Отец Нурмагомедова рассказал, сколько времени потребуется его сыну на подготовку к бою с Мейвезером
- РИА Новости
«В нашем углу будет очень серьёзный тренерский состав. Мы готовы с ним биться. Но необходимо полгода подготовки», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.