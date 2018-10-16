Отец Нурмагомедова рассказал, сколько времени потребуется его сыну на подготовку к бою с Мейвезером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько времени потребуется его сыну для подготовки к возможному поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«В нашем углу будет очень серьёзный тренерский состав. Мы готовы с ним биться. Но необходимо полгода подготовки», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласен проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.