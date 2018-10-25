Боец UFC Лобов отреагировал на предложение Кадырова организовать бой с Тухуговым

Ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об организации поединка с Зубайрой Тухуговым.

«Очень приятно, что вы не остались в стороне и следите за нашим спортом. Я всегда вижу, как вы поддерживаете спортсменов. Это тоже очень приятно видеть. Большое вам за это спасибо. Ваше предложение я услышал, но давайте пока дождёмся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.

Лобов добавил, что если Тухугова всё-таки уволят из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), то он примет предложение.

«Скажу больше — все деньги, которые я получу за этот бой, где бы он ни состоялся, я отдам на пожертвование в детские дома. Большое спасибо вам ещё раз», — заключил он.

Напомним, Тухугов принял участие в беспорядках после боя за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В связи с этим был отменён бой Тухугова с Лобовым, запланированный на 27 октября в Канаде. Также организация рассматривает возможность увольнения россиянина.

Ранее Кадыров предложил Лобову провести поединок с Тухуговым в Чечне.