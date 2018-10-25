Боец UFC Лобов отреагировал на предложение Кадырова организовать бой с Тухуговым
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«Очень приятно, что вы не остались в стороне и следите за нашим спортом. Я всегда вижу, как вы поддерживаете спортсменов. Это тоже очень приятно видеть. Большое вам за это спасибо. Ваше предложение я услышал, но давайте пока дождёмся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.
Лобов добавил, что если Тухугова всё-таки уволят из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), то он примет предложение.
«Скажу больше — все деньги, которые я получу за этот бой, где бы он ни состоялся, я отдам на пожертвование в детские дома. Большое спасибо вам ещё раз», — заключил он.
Напомним, Тухугов принял участие в беспорядках после боя за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В связи с этим был отменён бой Тухугова с Лобовым, запланированный на 27 октября в Канаде. Также организация рассматривает возможность увольнения россиянина.
Ранее Кадыров предложил Лобову провести поединок с Тухуговым в Чечне.