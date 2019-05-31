Малиньяджи оскорбил мать Лобова

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, плюнувший в российско-ирландского бойца Артёма Лобова на пресс-конференции перед поединком, заявил, что сделал бы то же самое и с матерью будущего соперника.

«Не жалею, что плюнул в него. Жаль, что не сделал ничего больше. Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо. Это всё начал Лобов. Он и его команда давно уже перешли границы. Но всё равно Лобов — отстойный боец. Я докажу это в следующем месяце, выбью из него всю дурь», — заявил Малиньяджи в интервью YouTube-каналу TheMAClife.

Артём Лобов и Пол Малиньяджи встретятся 22 июня на турнире по кулачным боям без перчаток Bare Knuckle FC.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов.