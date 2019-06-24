«Это будут выдающиеся Игры»: зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортине-д'Ампеццо

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Такое решение приняли делегаты МОК на сессии комитета в Лозанне. 47 человек поддержали итальянскую заявку, тогда как 34 проголосовали за шведские Стокгольм и Оре. Президент МОК Томас Бах в своей речи отметил, что организаторам удастся существенно сэкономить на подготовке к Играм, а также подчеркнул, что большая часть инфраструктуры уже готова.

134-я сессия МОК стартовала в Лозанне 24 июня, и первым делом члены комитета должны были объявить столицу зимних Олимпийских игр — 2026. На проведение главного спортивного события четырёхлетия претендовали две совместные заявки: Милан — Кортина-д'Ампеццо и Стокгольм — Оре.

В результате голосования победила итальянская заявка. Итоги озвучил лично президент МОК Томас Бах, а конверт с результатами ему передал десятилетний мальчик-фигурист из Лозанны.

Результат был неутешительным для шведских представителей. На их стороне оказались 34 делегата из 82, тогда как 47 человек поддержали итальянцев. Ещё один делегат воздержался.

Выиграть скандинавам не помогло даже выступление мэра Стокгольма Анны Кёниг Йерльмюр, которая спела песню группы ABBA Dancing Queen после финальной презентации заявки, хотя, по мнению присутствующих, произошедшее существенно оживило мероприятие.

В свою очередь, Бах, поздравляя победителей, выразил уверенность, что Милан и Кортина-д'Ампеццо проведут выдающиеся Олимпийские игры.

«Эмоции и знания итальянских болельщиков наряду с опытом организаторов создадут идеальную атмосферу для спортсменов со всего мира. Игры пройдут в красивых, живописных местах. При этом достопримечательности современного европейского мегаполиса окажутся дополнены красотой альпийской природы», — отметил Бах.

Функционер также заверил, что стоимость проведения ОИ-2026 снизится по сравнению с предыдущими Играми, как и сложность организации.

«Вся инфраструктура послужит долгосрочным целям Милана и Кортины-д'Ампеццо. Стоит ожидать значительного сокращения бюджета Игр. Помимо этого, в основном будут использованы уже построенные и временные спортивные объекты. Также я хочу поблагодарить Стокгольм и Оре за выдвижение превосходной кандидатуры», — добавил Бах.

Богатый опыт и поддержка итальянцев

Одержать победу в голосовании итальянской заявке, вероятно, помог и богатый опыт, ведь Кортина-д'Ампеццо — знаменитый горнолыжный курорт. Именно здесь должны были пройти Олимпийские игры в 1944 году, но из-за Второй мировой войны их провели лишь спустя 12 лет.

Также город неоднократно принимал чемпионаты мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту, бобслею и скелетону.

Таким образом, большая часть спортивной инфраструктуры здесь уже готова. В МОК сделали особенный упор на то, что 13 из 14 объектов, которые планируют задействовать в ОИ-2026, будут либо уже действующими, либо временными.

При этом церемонии открытия и закрытия Игр могут состояться на новом стадионе, который будет возведён на месте знаменитой арены «Сан-Сиро». Местные футбольные клубы «Интер» и «Милан» уже подтвердили, что стадион будет готов к 2022 году.

В МОК подчеркнули, что итальянская заявка получила на родине всестороннюю поддержку: как от жителей страны, так и от властей. При этом Италия принимала зимние Олимпийские игры относительно недавно. В 2006-м подобной чести удостоился Турин.

Референдумы и проблемы с транспортом

Процесс подачи заявок на проведение Олимпийских игр стартовал в марте 2017-го и завершился в сентябре. К сожалению для МОК, большое количество городов в итоге отказались принять у себя грандиозное спортивное мероприятие.

Причём сразу в нескольких случаях такое решение было принято по результатам референдума. Например, в Инсбруке против проведения Игр высказались 53,5% горожан. Аналогичным образом проголосовали жители швейцарского кантона Вале, хотя власти Швейцарии готовы были выделить на главный спортивный турнир четырёхлетия $1 млрд.

А уже в ноябре 2018-го отозвал свою заявку канадский Калгари. Власти города сделали всё для того, чтобы люди выступили за ОИ-2026, но 56,4% респондентов высказались против.

«Мы сделали всё, что могли. Знали, что у нас очень мало времени. С огромным трудом добились принятия бюджета. Нам не хватило немного. Но я всё ещё верю в этот город. Нам нужно принять полученный опыт и двигаться дальше», — приводит Sportsnet.ca слова генерального директора оргкомитета «Калгари-2026» Мэри Моран.

По другим причинам вышли из борьбы Грац, Саппоро и Эрзурум. В Австрии проект не поддержало правительство федеральной земли Штирия, столицей которой является город Грац. Японцы сосредоточились на борьбе за следующую зимнюю Олимпиаду из-за землетрясения на острове Хоккайдо. Наконец, турецкую заявку отклонил МОК из-за возможных транспортных проблем, хотя власти Эрзурума готовы были договориться о проведении части соревнований в Сочи.

Таким образом, заявки Стокгольма — Оре и Милана — Кортины-д'Ампеццо остались единственными. К слову, уже в апреле текущего года МОК, по информации СМИ, инициировал в этих городах опрос населения на предмет проведения там Олимпийских игр и получил в целом положительные результаты.

В Милане и Кортине-д'Ампеццо за организацию Игр вовсе выступили 87%, тогда как в Стокгольме и Оре — 55%.

При этом в столице Швеции против проведения Игр высказывалась не только часть жителей, но и представители городского совета, которые сформировали специальную коалицию.

«По нашему соглашению, Олимпийские игры не должны спонсироваться налогоплательщиками и влиять на экологию. Перед нами стоят разные другие задачи, которые надо выполнить», — заявила член Партии Центра Карин Эрнлунд.