Ставка на молодёжь: почему брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр 2024 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение брейк-данса в программу XXXIII летней Олимпиады в Париже. По словам главы организации Томаса Баха, наличие подобных видов спорта положительно скажется на соревнованиях, сделает их более молодёжными и привлечёт значительную зрительскую аудиторию. Окончательное решение по поводу танцевальной дисциплины будет принято в декабре 2020 года.

Пока одни виды спорта лишь борются за выход на крупные международные соревнования, шансы других на то, что это произойдёт, становятся всё ощутимее. На своём очередном заседании исполком МОК рекомендовал включение брейк-данса в программу XXXIII летней Олимпиады.

Помимо этого танцевального направления в заявку оргкомитета Парижа-2024 входят не менее экзотические сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Президент МОК Томас Бах отметил, что расширение соревновательной программы за счёт этих дисциплин увеличит популярность Игр среди разных слоёв общества и представителей всех возрастных групп.

«Предложенные виды спорта сделают Олимпиаду более молодёжной, современной и сбалансированной с гендерной точки зрения. Они дадут возможность установить контакт с подрастающим поколением», — приводит слова функционера официальный сайт организации.

Кроме того, по его мнению, расширение программы будет иметь двустороннее положительное влияние. Оно не только увеличит зрительскую аудиторию соревнований, но и убедит большее количество молодых людей в пользе здорового образа жизни.

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«Чтобы привлечь их к спорту, нам необходимо оказаться там, где они сами. Мы должны воспользоваться возможностью мотивировать их не только наблюдать за соревнованиями со стороны, но и участвовать в них», — цитирует Баха The Washington Post.

Для брейк-данса данное решение означает очередной шаг на пути к международному признанию. Уже в июне нынешнего года он сможет получить временный статус олимпийского вида спорта. Специальные комиссии будут оценивать качество организации крупнейших соревнований, их массовость, а также работу судейства и систему оценок, чтобы впоследствии применить этот опыт на самом высоком уровне. В том случае, если итоги мониторинга удовлетворят членов МОК, в декабре 2020 года разновидность танцев будет окончательно включена в программу Игр в Париже.

Что касается сёрфинга, скалолазания и скейтбординга, то эти дисциплины пройдут боевое крещение уже в следующем году — на летней Олимпиаде в Токио.

Предложение вывести брейк-данс на подобный уровень впервые прозвучало в конце февраля нынешнего года. Оргкомитет Парижа-2024 уже не раз заявлял о желании отступить от привычных канонов и сделать турнир более динамичным, идущим в ногу со временем. Его председатель Тони Эстанге подчеркнул, что каждый из четырёх видов спорта соответствует их представлению о современной Олимпиаде.

«Предлагая новые дисциплины, мы руководствовались тремя основными принципами: преемственность, связь с молодёжью и отражение своеобразия Игр 2024 года. Мы хотели выбрать популярные, всеобъемлющие и общедоступные виды спорта, способствующие развитию креативности и при этом наилучшим образом дополняющие уже существующий список», — заявил Эстанге.

Брейк-данс — танцевальная дисциплина, сочетающая в себе акробатические трюки и силовые элементы. Его зарождение началось в США в 60-е годы XX в. Традиционно номера исполняются под ритмичную музыку в стиле хип-хоп, фанк и соул. Официальные турниры проходят под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

Ранее этот вид спорта уже был включён в программу юношеской Олимпиады 2018 года, проходившей в Буэнос-Айресе. Комплекты медалей разыгрывались в одиночном и командном турнирах.

Честь стать первым чемпионом досталась россиянину Сергею Чернышёву, завоевавшему золото в индивидуальном разряде, а также бронзу в паре с представительницей Австрии Анной Турнер. Интересно, что на Играх в аргентинской столице присутствовали Бах и глава WDSF Лукас Хиндер.

Несмотря на то что в России брейк-данс стал набирать популярность лишь в конце 1990-х годов, российские коллективы уже добились значительного успеха на международной арене, несколько раз став обладателями чемпионских титулов. Что касается индивидуальных дисциплин, то здесь результаты россиян несколько скромнее. Тем не менее они регулярно проходят отборы на престижные турниры и пользуются уважением со стороны иностранных коллег. Так, в нынешнем году уроженец Калининграда Артём Рой получил приглашение от организаторов Red Bull BC One World Final 2018, считающегося танцевальным первенством планеты.

Ранее президент Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова заявила, что в России положительно относятся к возможному включению брейк-данса в программу Олимпиады.

«У нашей страны прекрасный потенциал в лице молодых ребят, которые способны завоёвывать высшую ступень пьедестала как на национальном уровне, так и на международной спортивной арене. В свою очередь, мы готовы предпринять необходимые шаги для формирования тренерского штаба, организации поддержки спортсменов, включая медицинское обследование, выезды на тренировочные сборы и соревнования», — цитирует Ерастову сайт телеканала «360°».